Alors qu’on les dit déjà trop devant leurs écrans, il ne restera que la TV ou Internet aux jeunes basketteurs pour rêver de NBA, assister aux matchs pros en Belgique ou espérer une médaille des Cats aux Jeux Olympiques (s’ils ont lieu, mais c’est une autre histoire…).

Les trois communautés ont décidé que les enfants de moins de 13 ans devront dorénavant pratiquer leur activité dans des bulles réduites à dix enfants au maximum, en intérieur comme en extérieur. Cela signifie la fin des championnats pour les U8-10-U12 qui, en basket, se poursuivaient. Pour les 13-18 ans (déjà privés de compétitions), les activités collectives (par bulle de 10 également) pourraient reprendre mais… à l’extérieur.

"Rien n’interdit cependant de disputer les rencontres U8, U10, U12 programmées ce week-end", constate, fataliste, Jean-Pïerre Delchef, le président de l’AWBB, qui attend la publication au Moniteur.

Incompréhension

Du côté des clubs, on baigne entre le surréalisme et l’incompréhension. "Qui va prendre la décision d’interdire à X ou Y de s’aligner quand on sera plus de 10 à l’entraînement ? Et qui va vérifier la portée de cette mesure ?" s’interroge Olivier Goossens, qui a partagé sur les réseaux sociaux et à l’instar des clubs de gymnastique, une photo d’un dernier entraînement avec… 11 Ixellois sur le terrain de la rue Volta.

Un président des Friendly Bulls Ixelles qui craint que les jeunes se désintéressent complètement du sport. "Les enfants ne vont plus jouer au basket, ils ne vont plus se mélanger sur les terrains et le lundi, ils se verront et se mélangeront à l’école ! C’est incohérent. Quand aux plus grands, les 13-18, on avait parlé de les soulager et qu’on prenne leur cas au sérieux. Dites-moi qui risque de jouer à l’extérieur par ce temps ?"

Fort présent sur les réseaux sociaux, Olivier Goossens veut aller plus loin. "Honnêtement, je rêve d’être confronté à ces décideurs à l’occasion d’un débat télévisuel. Ils n’ont jamais été sur un terrain de sport ou ils n’ont pas de gosses qui en pratiquent un, ce n’est pas possible."