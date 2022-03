Les jeunes participants du stage de football du club de Haren ont eu droit à une belle découverte ce jeudi.

Alors qu’ils avaient été choisis pour être ramasseurs de balles lors du match entre la Belgique et la Hongrie chez les U16, ils ont eu droit à une visite complète du centre national de Tubize où était organisée la rencontre. "Lors de chaque stage, soutenu par la Ville de Bruxelles, nous essayons d’organiser une activité du genre, avec la visite d’un stade ou d’un club. Cette fois-ci, les enfants ont pu visiter le complexe du centre national de Tubize, les chambres, le restaurant, la salle de sport privatisée pour nos Diables rouges et les terrains", explique Bruno Leemans, le président du club de Haren, accompagné pour l’occasion par Adil El Jaali, Marvin Bonnet et Bekim Blakaj, les moniteurs.

Et les enfants ont même eu droit à un petit bonus. "Ils ont pu rencontrer Daniel Van Buyten qui était présent au complexe mais aussi les joueurs d’Anderlecht qui étaient là. Ils ont pu poser avec Refaelov, Raman ou encore Ait El Hadj."

Un sacré souvenir pour ces jeunes. "Ce fut une superbe expérience pour les enfants. Ils ont eu l’occasion de regarder et d’apprendre."



