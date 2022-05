Le club de futsal des Black Eagles à Braine-l’Alleud est un véritable club formateur. La qualité de sa formation a d’ailleurs été récompensée avec deux titres nationaux pour ses jeunes. Tout d’abord avec les U17, sacrés champions de Belgique. "Ce titre est d’autant plus beau qu’il a été obtenu par une équipe composée entièrement de joueurs U16. Nous avons été surpris par leurs résultats et leur niveau de jeu. Ils se sont arrachés tout au long de la saison, les victoires ont été étriquées mais leur travail a payé match après match. Ce titre de champion de Belgique est une grosse satisfaction pour ces jeunes et le club", se félicite Terence Valcke. (...)