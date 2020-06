Le club molenbeekois va franchir un cap supplémentaire dans son projet de formation.

C’est aussi un argument de poids qui pourrait éviter au club de voir ses meilleurs talents partir dans d’autres clubs de l’élite. "Jusqu’ici, lorsque nos jeunes étaient contactés par des clubs de l’élite, nous avions du mal à les garder en n’évoluant qu’à un niveau régional. Désormais, on pourra leur présenter un projet sportif. Et je pense que pour l’équilibre familial et privé d’un enfant, il est important qu’il puisse rester dans son environnement quotidien et non devoir aller vivre dans une famille d’accueil dès 10-12 ans."





© D. R.



Avec la montée du RWDM en D1B, c’est tout un club qui va profiter du retour des quatre lettres magiques au sein du football professionnel. Et notamment l’école des jeunes puisque le RWDM alignera des équipes en élite 2 nationale la saison prochaine. De quoi permettre aux jeunes de l’académie de poursuivre leur progression en franchissant un cap., se félicite Thierry Dailly.