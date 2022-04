Cela fait donc neuf mois que le Crossing ne s’est plus incliné à l’extérieur (défaite 3-0 à Tournai le 11 septembre dernier). Une intransigeance sur terrain adverse qui devrait peser lourd au moment du décompte final, après avoir affronté Manage et Binche.

Le T2, Pascal Withofs, avait toutes les raisons de se réjouir à la porte d’un vestiaire envahi par les décibels et la joie collective : "Nous savions en venant ici qu’il ne suffirait pas de paraître pour vaincre. La preuve, cette première période durant laquelle notre adversaire nous a malmenés tant et plus. La pause a été mise à profit pour réajuster certaines positions et ces changements tactiques se sont révélés assez vite payants. Il n’empêche qu’il a fallu s’arracher jusq’au bout pour atteindre notre objectif. Les joueurs ont été de vrais soldats (sic), en affichant la mentalité adéquate dans ces circonstances mais depuis plusieurs semaines déjà, nous nous inscrivons dans une dynamique positive qui déteint positivement sur nos résultats. Nous avons perdu un peu de temps et aussi des points en début de championnat mais nous finissons la phase classique en force." (...)