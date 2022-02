Fort de ses plus de 600 jeunes, le FC Saint-Michel a mis plusieurs projets en place ces dernières, ces derniers mois et d’autres voient le jour régulièrement. Parmi ces projets, plusieurs concernent les équipements et méritent d’être mis en lumière.

Une page web d’échange/revente

En ce début d’année 2022, le club a créé une page web d’échange et revente des équipements des jeunes du club. Le principal objectif étant d’éviter le gaspillage mais aussi d’assurer à chaque enfant d’être habillé correctement en cette période hivernale.