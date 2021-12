Les RWDM Girls sont en tête de leur championnat en P1. Neuf victoires, un nul et l’ambition de jouer le titre, voilà de quoi motiver les joueuses à donner le meilleur d’elles-mêmes pour aller au bout de cette belle aventure.

"L’ambiance est très bonne entre les joueuses, les résultats suivent et nous avons revu nos ambitions à la hausse. En commençant le championnat, nous avions le Top 3 comme ambition, aujourd’hui, nous voulons aller chercher le titre", reconnaît Imane El Rhifari.

Au bout, c’est donc la D2 et une première expérience à l’échelon national qui se profile pour les Molenbeekoises. "Cela fait 4-5 ans que nous avons cet échelon national dans le viseur. Nous l’avions manqué la saison dernière à cause du Covid, cette année, on sent que c’est la bonne."

Passer de l’échelon provincial au national est une étape importante pour l’ensemble du club. "Nous sentons que nous sommes prêtes pour cela. C’est une étape importante pour le club, pas uniquement pour l’équipe. Monter à l’échelon national serait aussi un atout supplémentaire pour conserver plus facilement les meilleurs éléments dans nos équipes de jeunes."

© RWDM



Pour cela, il faudra garder la même application que durant cette première partie de saison.

"Le travail de groupe, chaque fille qui se bat pour les autres, un collectif soudé, c’est ça le secret de notre réussite. Nous ne nous sommes pas arrêtées cet été, nous travaillons depuis octobre 2020 ensemble, avec sérieux et aujourd’hui, nous en récoltons les fruits."

340 affiliées

De quoi continuer à faire grandir cette véritable locomotive du football féminin à Bruxelles. "Avec 340 affiliées, nous sommes l’un des plus grands clubs de football féminin en Belgique. Des filles âgées de 4 à 60 ans et école des jeunes qui se porte bien. Notre mission est de continuer à faire grandir cette section féminine, notamment en alignant une équipe dans chaque catégorie d’âge. À nous de trouver les terrains pour poursuivre cette évolution car nous avons vraiment envie de grandir."



Soutenues par les supporters du RWDM

Les RWDM Girls ne passent pas inaperçues lorsqu’elles se déplacent, soutenues par les fervents supporters du RWDM. “La première fois qu’ils se sont déplacés, nous avons été surprises. Ils avaient organisé un car et ont sorti les fumigènes. Ils mettent le feu comme ils le font chez les garçons. C’est une belle source de motivation. Comme ils ne peuvent pas aller soutenir l’équipe première au Lierse dimanche, ils seront présents samedi pour notre match contre Tirlemont. C’est un honneur de porter ce maillot et de défendre ces quatre lettres.”