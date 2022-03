Les RWDM Girls veulent "mettre à l’honneur le club et le football féminin" lors de leur Club day Bruxelles Sébastien Sterpigny © Michel Oosters

Elles organisent leur tout premier Club Day ce samedi 26 mars au Sippelberg.



Alors que l’équipe première se bat pour le championnat et la promotion de la première provinciale à deuxième nationale, le club des RWDM Girls organise son tout premier Club Day ce samedi 26 mars au Stade du Sippelberg à Molenbeek. L’objectif : mettre le club, toutes les filles et plus largement, le football féminin à l’honneur. "RWDM Girls n’est pas n’importe quel club de football. Nous sommes une famille. Toutes les filles et les femmes sont les bienvenues chez nous. Que vous souhaitiez poursuivre vos rêves ou chasser le stress de la vie quotidienne, nous sommes heureux de vous aider. Sur base de la journée du club, nous voulons donc non seulement mettre notre club à l’honneur, mais aussi nos filles, nos femmes et le football féminin. (...)