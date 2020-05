Les sportifs se mobilisent à Molenbeek à la veille de la fin du Ramadan © D. R. Bruxelles Sébastien Sterpigny

Lola Mansour, Thierry Dailly, Amal Amjahid, Mohamed El Marcouchi, Sélim Amallah, Ibrahima Diallo et Kara Mbodj aideront à distribuer des colis alimentaires.



Depuis le début du Ramadan, un restaurateur molenbeekois offre chaque jour 700 colis alimentaires aux personnes les plus défavorisées de la commune. C’est sur la place communale de Molenbeek qu’a lieu chaque début de soirée cette belle action de solidarité.



A la veille de la fin du Ramadan, des personnalités sportives ont décidé de venir rendre hommage à ces bénévoles qui consacrent du temps et de l’argent pour les plus démunis. Ce jeudi à 18h, Lola Mansour, Thierry Dailly, Amal Amjahid, Mohamed El Marcouchi, Sélim Amallah, Ibrahima Diallo et Kara Mbodj viendront apporter leur aide dans la préparation et la distribution des colis alimentaires.