Auteur d’un joli parcours en Coupe de Belgique, Ganshoren avait entamé son championnat par deux lourdes défaites face à Warnant (5-1) et la Raal (0-4). Mais depuis, l’équipe de Michel Delph a bien redressé la barre et vient de signer un retentissant 13 sur 15, avec une efficacité offensive et une solidité défensive retrouvées.

La Coupe de Belgique a laissé des traces

Ganshoren avait éliminé Heist, pensionnaire de Nationale 1, en Coupe de Belgique avant de tomber face à Tirlemont, autre équipe de N1. La rencontre disputée sur le synthétique de Saint-Trond avait laissé des traces et explique en grande partie l’entame de championnat manquée des Ganshorenois. "Ce match contre Tirlemont avait fait de gros dégâts puisque nous avions perdu cinq joueurs sur blessure. Si on y ajoute une préparation perturbée et l’arrivée de 15 nouveaux joueurs dans l’effectif, vous avez un début d’explication à notre entame de saison manquée." (...)