On n’a pas vu un grand Crossing mais la victoire est au bout.

Ce Crossing - Pays Vert ne restera pas dans les mémoires de tous ceux qui ont pu y assister. Une rencontre assez fermée, peu d’occasions franches et un but schaerbeekois validé par l’arbitre et le juge de ligne, provoquant la colère des visiteurs. Sur un corner, Verdeyen surgissait, le ballon tapait la barre et rebondissait derrière (sur ?) la ligne pour le corps arbitral. "Je suis à 50 centimètres et je peux vous affirmer que ce ballon n’a jamais franchi la ligne", nous confiait François Dubois, le capitaine du Pays Vert, après la rencontre.

Ce fait de jeu intervenu à la 13e minute aura finalement été le tournant de la rencontre puisque par la suite, le Crossing a contrôlé les débats face à une formation de Pays Vert qui se montrait incapable de construire des actions vers l’avant. Trop de pertes de balle rapides, des joueurs pas assez disponibles et une organisation défaillante qui ont permis au Crossing de maintenir son court avantage jusqu’au coup de sifflet final. (...)