Simon Letchford, l’entraîneur anglais des messieurs du Daring (DH) a pris la décision de quitter la Belgique. À contrecœur, mais conscient qu’il prend la meilleure décision. Le président Deuvaert comprend et respecte totalement le choix de son T1. "Malheureusement, je dois mettre un terme à mon aventure en Belgique", nous confiait avec un air désolé Simon Letchford, dont l’épouse Lisa a entraîné les dames du Wellington et du Watducks. "La décision a été difficile à prendre. Nous retournons avec nos enfants Haydn et Jessica au Royaume-Uni."