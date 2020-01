Cette saison, à Ixelles, un joueur ne passe pas inaperçu. Que ce soit par ses qualités footballistiques mais aussi par son nom de famille : Levi Lukebakio. Celui qui n’est autre que le petit frère de Dodi Lukebakio, l’attaquant du Hertha Berlin, tente de suivre les pas de son frère, tout en traçant sa propre voie. Et ce, même s’il souffre inévitablement de la comparaison avec son aîné. "C’est vrai qu’on fait souvent la comparaison entre mon frère et moi. On a une façon de courir assez similaire. La seule différence, c’est qu’il est gaucher et moi droitier", sourit Levi Lukebakio.

Avoir un grand frère footballeur professionnel, connu du grand public, ce n’est toutefois pas toujours simple à vivre pour le cadet. Levi, lui, tente de se faire un prénom. "Beaucoup diront que je suis dans son ombre mais tout ça me motive à travailler et me dépasser encore plus afin de sortir de son ombre."