Été 2018. Loïc Sidler débarque à l’Orée, en Division d’honneur. Le médian de 21 ans quitte les Waterloo Ducks par manque de temps de jeu. "Je perdais peu à peu ma confiance. Je jouais moins et moins bien. En gros, je n’étais pas au meilleur de ma forme. À l’époque, je ne pensais pas du tout aux Red Lions."

Pourtant près de deux ans plus tard, le Brabançon wallon est parti à l’autre bout de la planète avec le noyau élargi de l’équipe nationale. Une jolie récompense après de bonnes prestations avec son club et lors de joutes amicales face à l’Inde, fin 2019.

Loïc Sidler a rejoint l’Australie via le programme "Tokyo and Beyond", un groupe de jeunes Red Lions amenés potentiellement à remplacer les stars actuelles. Il a pu découvrir un autre mode de vie, entouré de champions du monde, d’Europe et vice-cham