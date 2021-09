Trois ans et sept mois que Lola Mansour (27 ans) attendait ce moment. Le week-end dernier, à Tervuren, la judoka de Ganshoren a enfin renoué avec la compétition. Trois combats, trois victoires. Mais là n’était pas l’essentiel. Après trois ans et sept mois de traversée du désert, due à une commotion cérébrale encourue à l'entraînement national, Lola a retrouvé toutes ses sensations.

"Mon état d’esprit était partagé entre la curiosité et l’appréhension. On avait limité les éléments de pression puisque cet Open du Brabant est une modeste compétition. Mais la crispation était bel et bien présente. Et puis, le plaisir la emporté ! (...)