Dans le milieu du volley, la décision de la Fédération francophone a fait beaucoup parler d’elle.

La FVWB a en effet annoncé fin de semaine dernière, d’organiser le prochain championnat à partir du 1er janvier 2021.

Une décision qui ne concerne que la promotion, le 5e niveau national, juste au dessus des divisions provinciales, soit la seule compétition organisée par l’aile francophone du volley belge.

Une annonce qui en a surpris plus d’un.

"Au début, j’ai même cru à une blague", lance Luc Pourbaix, entraineur en N1 à Tournai mais directeur sportif à Bruxelles-Est qui est donc concerné par cette décision pour trois de ses équipes. "Je me suis demandé ce qu’il se passait. Je trouve que la communication a été un peu vite fait. Il aurait mieux valu attendre les positions de VolleyBelgium et des provinces même si en Namur et Luxembourg, ils ont fait le choix de suivre cette décision."

(...)