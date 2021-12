Nseth Berchem et le Sporting Bruxelles se retrouvent pour un match d’alignement ce jeudi qui déterminera le vainqueur de la première tranche. Il s’agit aussi d’un duel important dans la course au titre, entre deux équipes qui ont marqué les esprits depuis le début de la saison et qui devraient se battre jusqu’au bout pour le titre. Une rencontre que l’on aborde avec le plus grand des sérieux dans le camp de Nseth Berchem où évolue un certain Luca Michel, que l’on a connu au RWDM et qui s’éclate au niveau provincial.

Luca, comment abordez-vous ce match au sommet ?

"C’est un match pour la tranche, un match référence dans notre saison, un duel entre les deux premiers si on fait le ratio points/matchs joués. Celui qui remportera cet affrontement remportera la première tranche et sera donc assuré de disputer le tour final en fin de saison. C’est une très belle affiche."

Y a-t-il plus de pression que d’habitude avant ce match au sommet ?

"Nous l’aborderons comme tous les autres matchs, avec sérieux et envie. Même s’il y a quelque chose à clé et que ce serait un joli bonus de pouvoir disputer ce tour final. Quoi qu’il en soit, nous avons envie d’en découdre, face à un adversaire coriace, qui mérite sa place actuelle. Nous avons hâte de débuter ce match."



Le tour final, c’est l’objectif de Nseth Berchem ?

"Notre ambition première est de faire évoluer les jeunes, de progresser dans notre jeu.