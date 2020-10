Il se lance avec un projet bien précis en tête.

Mahir Demiral qui reprend le club de Durbuy, cela a beaucoup fait réagir dans le monde du football luxembourgeois et bruxellois. Un nouveau challenge attend celui qui était parvenu à redresser le FC Schaerbeek. Un club qu’il quitte physiquement mais sur lequel il aura toujours un œil, bien décidé à créer des ponts entre Schaerbeek et Durbuy.





Mahir, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce nouveau challenge à Durbuy?

“J’avais dit aux dirigeants de Durbuy qu’on travaillerait peut-être un jour ensemble. Et puis, il y a de 2-3 semaines, nous avons discuté plus sérieusement et je leur ai fait part de mon intérêt car je suis quelqu’un de positif, j’aime le football et j’aime relever des challenges. J’en ai discuté avec mon comité, mon entourage sportif et on s’est lancé dans (...)