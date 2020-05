Mathilde Deswaef, athlète élite bruxelloise: "Nous n’avons toujours pas accès à la piste" © DR Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny

L’athlète du White Star devra encore patienter jusqu’au 18 mai avant de pouvoir à nouveau s’entraîner sur la piste. La semaine dernière, de nombreux clubs d’athlétisme ont à nouveau pu accueillir des athlètes sur leur piste. Une réalité différente à Bruxelles où la plupart des pistes restent toujours interdites d’accès, de quoi obliger les athlètes à poursuivre leurs entraînements à d’autres endroits. C’est le cas de Mathilde Deswaef, l’athlète du White Star. "Très vite, l’accès aux pistes nous a été interdit avec le confinement, on a trouvé d’autres alternatives pour poursuivre l’entraînement mais plus le temps passe, plus la piste commence à nous manquer. D’autant que nous n’aurons pas accès aux pistes avant le 18 mai au stade Fallon", explique la Bruxelloise.



Une situation frustrante quand on sait que de nombreux clubs accueillent des athlètes depuis le lundi 4 mai. "C’est frustrant de voir les copines poster des photos de leur entraînement sur piste alors que nous n’y avons pas encore accès. Mais comme nous sommes en ville, il est plus délicat d’autoriser à nouveau l’accès aux pistes. J’aurais aimé avoir accès à celle de Louvain-la-Neuve mais mon contrat ne me le permet pas. J’ai aussi envoyé un courrier au bourgmestre mais je comprends son refus. La santé avant tout."



Du coup, comme elle le fait depuis quelques semaines maintenant, Mathilde se débrouille pour garder la forme. "C’est dur de ne plus voir son groupe d’entraînement. Pour l’instant, je m’entraîne avec un seul partenaire de notre groupe, toujours le même, pour garder le rythme. C’est important de conserver une certaine discipline car on ne peut pas se permettre de prendre trois mois de repos."



Malheureusement, ces entraînements ne serviront certainement qu’à garder la forme puisque la saison estivale semble de plus en plus compromise. "On se dirige vers une saison blanche car ça me semble trop tard de reprendre au mois en août ou en septembre. On ne pourra pas tirer les entraînements spécifiques jusque là et cela pourrait impacter les mois suivants."



Pas de quoi combler le manque. "C’est dur car on aime tellement la piste, vivre cette ambiance des compétitions, ces moments qui vous permettent de repousser vos limites et d’aller chercher des records. Cette petite sensation de la compétition, on essaiera d’aller la chercher entre nous quand ce sera possible et certainement cet hiver avec une saison indoor plus intense que d’habitude car on ne peut pas rester un an sans compétition."