Face à Durbuy, la lanterne rouge et défense la plus perméable de la série, les Ganshorenois n’ont peut-être pas réalisé le carton espéré, mais ils ont assuré avec concentration et conviction. Preuve que l’ambiance est toujours au beau fixe et le focus sur la fin de saison bien présent, alors que se profilent deux échéances importantes avec la venue de Meux, puis le déplacement chez un leader toujours pas sacré, la Raal.