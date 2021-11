Toujours pas de victoire au compteur pour Stockel qui reste bien englué en fond de tableau après avoir manqué l’occasion de refiler sa lanterne rouge à Gosselies. Une défaite 0-1 au terme d’une partie que Stockel n’est pas parvenu à gérer comme il aurait dû le faire. "C’était un match à six points. Nous étions dedans durant les cinq premières minutes mais je crois qu’on s’est cru un peu trop beaux après cette entame de match. Nous avons relâché, il y a eu beaucoup de fautes techniques dans le jeu aussi et puis nous ne nous sommes pas créé autant d’occasions que d’habitude. Et le peu d’occasions que nous avons pu nous forger, nous ne sommes pas parvenus à les mettre au fond. Autant de points qui expliquent la différence au marquoir", analyse Maxime Duson.