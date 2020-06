Maxime Electeur: "Le RWDM, un pas de plus vers mon rêve" © Marquet BruxellesInterview Sébastien Sterpigny

Formé au Standard et à OHL, passé par Wavre et le RFC Liège, le joueur de 23 ans intègre le football professionnel en signant au RWDM.Après trois saisons passées au RFC Liège, Maxime Electeur va franchir un nouveau cap dans sa carrière puisqu’il évoluera au RWDM, en D1B, la saison prochaine. Une nouvelle étape que l’ancien joueur du RJ Wavre, formé au Standard et OHL, se dit prêt à franchir. (...)