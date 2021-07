Rapide et instinctive. Un peu comme une contre-attaque qui fuse. La décision de Mélanie Beckers par rapport à la proposition du coach Louvrier n’a pas traîné. "Etienne est l’entraîneur des U20 nationaux. Il m’a appelée jeudi dernier car la Team Manager Klara Delcourt était bloquée cinq jours avec les Lions au Japon."

Un peu ennuyant car les Lionceaux doivent se rendre à Heraklion où ils disputeront (à partir du lundi 19 juillet) un challenger européen, avec 5 matchs en 7 jours). Au pied levé, la demoiselle de 24 ans a remplacé la TM pour la préparation belge. Klara Delcourt reprend en effet ses fonctions et se rendra directement du Japon en Crète. L’expérience fut courte et bénéfique pour la Woluwéenne.

"Je n’ai jamais imaginé un seul instant qu’Etienne fasse appel à moi. Il a été mon formateur au niveau coaching il y a 3 ans. J’ai été très stressée au début mais tout s’est super bien passé."

Le Covid a bousculé les plans mais ne l’a pas désorientée. "Les 15 joueurs, le coach l’assistant et le physiothérapeute sont dans la même bulle de Louvain-la-Neuve pendant deux semaines. Le job de Team Manager, c’est faire en sorte que les joueurs n’aient que le match et le jeu en tête. Je m’occupe des papiers, du timing et de l’organisation générale."

Le contact avec des garçons plus jeunes qu’elle a été positif . "C’est un très chouette groupe, sympa, ponctuel. De bons gars. Ils savaient que j’étais là pour eux. Ils savent aussi qu’il y a un temps pour tout : je rigole autant qu’eux mais quand ça devient sérieux, tout le monde doit l’être. Ils ont bien compris."

Tout ce qui arrive (ra) à la future diplômée en Education Physique (en août) reste du bonus. "Ces quelques jours au milieu des quinze meilleurs joueurs belges de leur génération constituent une superbe expérience. J’ai apprécié chaque moment. J’ai l’envie d’apprendre et d’arriver le plus haut possible. J’essaye de m’en donner les moyens. Alors avoir un orteil à la Fédé et un pied dans ce milieu, ça me motive pour la suite", observe Mélanie Beckers, qui coachera la saison prochaine les U21 régionaux ainsi que la P3 du Royal Linthout. "Je suis jeune, je suis une fille et je suis motivée. Je me sens prête à faire mes preuves et rendre des services au niveau des équipes de mon club."