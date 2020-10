Les championnats de Belgique de 10km sur route ont bien eu lieu ce week-end du côté de Lokeren. Une compétition à laquelle plusieurs athlètes brabançons ont pris part avec un résultat de marque puisque Mélanie Bovy a terminé à la première place dans la catégorie U23. "Je suis partie un peu vite durant les cinq premiers kilomètres et puis je me suis rapidement retrouvée seule, entre deux pelotons. C’est alors que j’ai débuté une course contre moi-même que j’ai bien terminé. J’ai bien géré mon effort et je me sentais bien sur la fin", confie l’athlète affiliée au White Star.