Mélanie Bovy a conservé son titre de championne de Belgique U23.

Grand moment pour Mélanie Bovy lors des championnats de Belgique de cross au cours desquels elle est parvenue à conserver son titre national chez les U23. Une sacrée performance, d’autant plus qu’il ne s’agissait que de sa première course de l’année. “Je ne savais pas où en était la concurrence puisqu’il s’agissait de la première course de la saison et même du premier cross. Je savais juste que la concurrence serait au rendez-vous et que j’allais devoir me battre pour défendre mon titre et le conserver”, explique l’athlète du White Star.

Sa course, Mélanie Bovy l’avait minutieusement préparée, appliquant une stratégie gagnante. “Je me suis focalisée sur mes principales concurrentes. Durant les quatre premiers tours, je les ai suivies comme me l’avait conseillé mon entraîneur, même si je trouvais le rythme assez lent. Comme prévu, j’ai placé une accélération à deux tours de la fin, j’ai vu que ça ne suivait pas derrière et j’ai même pu gagner quelques places au classement général.”

(...)