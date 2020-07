Passé par le Brussels et le White Star, Michael Clepkens vient terminer sa carrière dans la capitale.

Jette a réalisé un énorme coup durant le mercato en attirant Michael Clepkens, gardien qu’on ne présente et qui a connu le haut niveau tant en Belgique qu’au Luxembourg. À 35 ans, celui qui travaille désormais au sein de l’hôpital Brugmann a décidé de tourner la page foot pro et de venir à Jette, pour le plaisir.

“J’ai fait un choix de carrière il y a deux ans, en décidant de ne plus partir à l’étranger et de me consacrer à ma famille, de trouver un emploi, tout en continuant à jouer au foot à un niveau inférieur.