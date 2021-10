Le communiqué du club

La semaine dernière, on apprenait que Dany Demolder quittait la présidence du FC Ganshoren après 20 années de bons et loyaux services. Le comité annonçait qu'il prendrait quelques jours avant de communiquer le nom de son successeur.Finalement, c'est Michaël Vossaert, un ancien de la maison qui reprend la direction du club. Lui qui a joué à Ganshoren et a occupé une fonction de directeur sportif il y a quelques années.nous a-t-il confié.

Le comité du club de football du FC Ganshoren a officiellement désigné Vossaert Michaël comme nouveau président du club et successeur de Dany Demolder à la tête du club depuis près de 20 ans.

Michaël Vossaert n’est pas un nouveau venu au FC Ganshoren, puisqu’ il a joué sous la vareuse de l’équipe première entre 2006 et 2009. Il a d'ailleurs pendant cette période connu le titre de promotion de la P2 à la P1.

Par la suite, ce dernier a également assumé une série de fonctions sportives au sein de notre club ( entraineur des jeunes et ensuite directeur sportif- RTFJ).

Toutes ces années passées dans ses différentes missions, lui ont permis d’acquérir une expérience importante, mais aussi d’être impliqué dans le développement du FC Ganshoren.

Avec le départ de Dany Demolder, un chapitre important de l’histoire du club se termine. Une nouvelle histoire débute maintenant.

Nous souhaitons dores et déjà à Michaël Vossaert une pleine réussite dans sa nouvelle fonction et souhaitons le meilleur pour l’avenir du FC Ganshoren.