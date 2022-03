Michel Delph a son avenir en pointillé à Ganshoren Bruxelles Jean-François Delisse © Sterpigny

Les discussions entre le coach et la direction sont à une phase déjà bien avancée.



Le coach du FCG était conscient que ses joueurs avaient tout essayé pour s’imposer, notamment au cours d’une fin de match débridée, où Otu s’était une fois de plus heurté à l’excellent D’Alberto. "Je ne peux rien reprocher à mes joueurs. Je pense que nous méritions de gagner, même si Jette a aussi eu des occasions. Ce n’est pas une excuse, mais nous étions privés de Lanfia Camara et de Van Landschoot, suspendus, ainsi que de Kombi et de Serme, blessés. (...)