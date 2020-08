Ganshoren a bouclé une troisième semaine de préparation intense, marquée par un gros travail foncier mais aussi trois joutes amicales : au Crossing mercredi (1-1), à Chastre vendredi (0-7) et contre Stockel samedi (2-2). “Nous bouclons une troisième semaine de préparation avec des entraînements importants au niveau de la charge physique et un enchaînement de trois matchs. Mes joueurs étaient d’ailleurs très fatigués samedi contre Stockel, avec pas mal de difficultés dans les déplacements et au niveau du bloc, mais c’est normal vu la charge de la semaine”, explique Michel Delph. (...)