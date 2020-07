Appelez le "magicien", "druide", "chaman" ou "sauveur". De nombreux qualificatifs existent pour évoquer Michel Delph depuis son intronisation en octobre 2018 à Ganshoren. L’entraineur de 42 ans a tout d’abord réussi un sacré défi sportif en sauvant le club après un 2/27 lors de la saison 2018-2019. Il a ensuite décroché le titre avec l’un des budgets les plus limités de série D3 ACFF.

Alors que l’équipe première retrouvait les terrains pour ce début de pré-saison ce lundi soir, il était donc nécessaire de faire le point avec l’homme fort du matricule 7569. Entretien.

Michel Delph, un vrai défi vous attend maintenant, après toutes ces prouesses réalisées !

"C’est un défi depuis mon premier jour étant donné que c’est ma première expérience en tant que coach d’une équipe A. On m’a fait énormément confiance en interne et nous avons trouvé la bonne formule pour performer lors de l’exercice précédent. Cette année sera extraordinaire, historique pour un club comme Ganshoren qui se bat avec ses armes et ses moyens au fil du temps." (...)