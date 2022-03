En octobre 2018, Michel Delph prenait la succession de Serge Debacker à Ganshoren avec une mission : éviter la culbute en P1 après un catastrophique 2 sur 27. Non seulement Michel Delph a réussi ce challenge mais il est parvenu par la suite à emmener Ganshoren en D2 ACFF, avec un titre de champion en D3. Courtisé, l’entraîneur a toutefois décidé de rempiler pour une saison supplémentaire.

Michel, prolonger à Ganshoren était une évidence ?

"Je me suis entretenu deux fois avec le club. Une première fois début novembre et une seconde fin janvier. Je leur ai fait part de mon envie de ne pas faire la saison de trop, j’ai eu quelques touches mais le projet proposé par la direction m’a convaincu d’y prolonger l’aventure. Ganshoren m’a donné la possibilité de coacher une équipe première, le projet est chouette, Michaël Vossaert insuffle pas mal d’énergie, je m’entends très bien avec mon staff avec qui nous avons réalisé du super boulot. Beaucoup de joueurs attendaient ma décision pour prolonger, autant de preuves qui font que tout le monde à confiance en moi à Ganshoren. Je n’avais aucune raison de quitter le club."

Pas même l’intérêt de plusieurs clubs ?

"J’ai été approché par un club de la série, un néerlandophone et un évoluant à l’échelon supérieur. Mais je ne sentais pas encore le vrai pas en avant qui pourrait me faire quitter Ganshoren. Je n’avais pas envie de signer plus haut pour dire que je coachais plus haut si c’était pour me rendre compte au bout de quatre semaines que le projet ne convenait pas." (...)