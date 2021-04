Mission accomplie pour Ugo de Wilde qui signe un podium pour sa première en ELMS Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny Bien assisté de ses équipiers Martin Hippe et Julien Falchero, le Bruxellois de 18 ans a atteint l'objectif qu'il s'était fixé pour son premier week-end en European Le Mans Series. © DR

Ugo de Wilde l'avait confié avant de s'envoler pour Barcelone, le podium était l'objectif à atteindre pour sa première course de la saison en European Le Mans Series. Si le Bruxellois n'a pas connu un premier week-end facile en Espagne, le travail d'équipe avec Martin Hippe et Julien Falchero, et deux dépassements dans le dernier quart d'heure, ont permis au team de monter sur le podium. "Pour être totalement franc, on a vécu une semaine difficile pour mes débuts en ELMS", confie Ugo. "Mon ingénieur a malheureusement été testé positif au Covid et n'a pu venir à la piste ce qui ne nous a pas facilité la tâche durant ce premier meeting. Néanmoins, on a essayé de tirer le meilleur parti de la situation. Dès jeudi, l'objectif était de limiter les dégâts et je pense qu'au final on a fait mieux que cela avec ce podium."



En course, après les relais de ses équipiers Martin Hippe et Julien Falchero, Ugo récupérait le volant du proto jaune et vert fluo au 6e rang, avant d'entamer sa remontée. "Mon rythme était très bon, j'ai d'ailleurs signé le meilleur tour en course des Ligier, mais le problème était la gestion du trafic. Certains pilotes de LMP2 s'engouffrent vraiment dans des trous de souris. Et certains pilotes de GT professionnels défendent ardemment leur position. Et je ne vous raconte pas la difficulté pour doubler une autre LMP3 un peu moins rapide. J'ai assez vite rattrapé la LMP3 de Villorba Corse. Mais impossible de doubler sans prendre de gros risques. D'autant que dès que vous sortez de la trajectoire, vous vous retrouvez dans les dépôts de gommes et vous roulez sur de la glace. Je ne voulais surtout pas commettre d'erreur pour ma première à ce niveau. J'ai donc d'abord sagement doublé la Duqueine DKR qui a mené les quatre cinquièmes de la course puis j'ai mis la pression sur mon rival italien. Quand le team m'a crié Go à trois tours de la fin, j'ai poussé un peu plus et j'ai enfin réussi à le doubler. Je n'entendais rien à la radio et j'ignorais que je me battais en fait pour le podium. On y est finalement arrivé. Je suis content de mon relais."



Après cette première réussie, le Bruxellois et son team peuvent tirer les premiers enseignements et se projeter sur la suite de la saison. "On sait les points que l'on doit tous améliorer pour la prochaine manche en Autriche car le niveau est très haut cette année en LMP3 et si on veut gagner il va encore falloir tous rehausser notre niveau. On va s'y atteler."