Le 18 janvier 2020, Kelig Pinson montait pour la dernière fois dans la cage pour un combat de MMA. Depuis, le Covid-19 est passé par là et a laissé la grande majorité des combattants de MMA sur le carreau. Mais ce dimanche, cette interminable attente va prendre fin puisqu’elle participe à un gala organisé aux Pays-Bas. "Ça fait des mois que je m’entraîne pour ce moment, ça fait du bien se savoir que je vais enfin avoir la possibilité de remonter dans la cage après un an et demi d’attente. Une éternité", souffle la Bruxelloise.