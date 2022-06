En janvier dernier, Mohamed El Marcouchi a ouvert sa salle de boxe au n° 40 du boulevard d’Anvers, à la sortie de la station de métro Yser, dans un endroit dénommé Capital. Un grand espace de partage et de rencontres où sont également présentes des entreprises et des ASBL. Un lieu d’échange où la boxe a naturellement trouvé sa place., explique le boxeur molenbeekois.

Un projet qui lui tenait à cœur. "C’est un projet sur lequel j’ai travaillé durant de longues années et que je suis heureux de présenter à chaque personne qui passe la porte. Un projet qui va bien au-delà de la boxe, un lieu d’échange où tout le monde trouve sa place. J’ai mis du temps mais c’est mieux d’aller doucement et sûrement que de ne jamais voir ce projet se réaliser. J’ai eu la chance d’être là au bon moment au bon endroit, notamment lorsque j’ai pu rencontrer Nawal Ben Hamou qui a pu m’aider dans l’obtention du matériel."



© sterpigny



Aujourd’hui, les cours sont quotidiens. "Il y a trois cours différents. Ceux de Nourredine le lundi, mercredi et vendredi avec une trentaine de jeunes venus des Marolles. Il y a mon cours le mardi, mercredi et samedi qui rassemble une vingtaine de boxeurs. Et puis il y a le cours des femmes le mardi et le jeudi."