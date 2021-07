Mohamed El Marcouchi se faisait une joie de combattre au stade Roi Baudouin dans le même gala que Ryad Merhy. Et pour cause, le Molenbeekois devait se battre pour la ceinture IBO International samedi soir. Malheureusement, son adversaire n’est jamais arrivé à Bruxelles puisque Oto Joseph n’a jamais été autorisé à monter dans l’avion alors que tous les papiers et documents Covid semblaient en ordre.

Une énorme déception pour Mohamed El Marcouchi. “C’est une grosse déception car ce combat devait (...)