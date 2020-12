Grâce à son statut de sportif professionnel, Mohamed El Marcouchi a pu continuer à s’entraîner, à huis clos, pour préparer au mieux le combat qui l’attend ce samedi dans la salle du club Emergence à Ixelles. Un combat d’une importance extrême pour le boxeur bruxellois dont l’objectif est de glaner une nouvelle ceinture mondiale dans les mois à venir. "La fédération m’a imposé de boxer quelqu’un de bien classé avant d’obtenir ce combat pour une ceinture mondiale", confie-t-il.

Pour ce faire, il devait affronter le numéro 2 espagnol de sa catégorie, mais ce dernier a été testé positif au Covid-19. "À une semaine du combat, on a dû trouver dans l’urgence un adversaire suffisamment bien classé et qui convenait à mon style de boxe. Pour cette demi-finale dans ma route vers un titre mondial, j’affronterai un Argentin."

Peu importe l’adversaire, Mohamed El Marcouchi est prêt à en découdre. "Je me suis bien préparé physiquement et mentalement. Ce combat n’était pas prévu dans mes plans mais je suis plié aux volontés de la fédération. Mais avec Béa Diallo à l’organisation, je sais que je serai dans d’excellentes conditions."

Un combat qu’il faudra gagner, pour enfin obtenir celui pour un titre mondial. "Après ma ceinture africaine glanée au Maroc il y a quelques années, celle du Benelux à Forest National, j’avais envie de me relancer à la conquête d’un titre mondial, d’un combat que je pourrais disputer à Bruxelles, là où je suis né et j’ai grandi. Un combat que j’espère pouvoir réaliser devant une salle remplie, lorsque le covid aura disparu."

Le public, c’est ce qui va manquer aux boxeurs ce samedi. "Sans le public, c’est complètement différent. Tout comme les choses le sont en cette période. C’est bien plus stressant de boxer à l’heure actuelle. Ce stress nous accompagne chaque jour. On a toujours peur que quelqu’un de notre entourage soit positif et risque de nous contaminer. Jusqu’à la dernière minute, on vivra avec ce stress d’une possible annulation. Mais l’envie d’y être et l’envie de gagner sont plus fortes. Je suis face à un grand tournant de ma carrière, à moi de franchir ce cap."