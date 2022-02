Le cyclisme et Bruxelles, ce sont souvent, d’apparence, deux mondes qui s’opposent. Pourtant, à Molenbeek, le Cyclo Tourki Team Bruxelles existe et est très actif pour la discipline. À sa tête, on retrouve Mourad Akasri. "Du vélo à Bruxelles ? Il fallait bien un jour que cela existe. Officiellement, nous sommes là depuis deux ans mais nos membres font du vélo depuis toujours…"

Si la base du club provient du Maroc, la structure est ouverte à tout le monde. "Ici, on démontre que la mixité culturelle n’est pas un vain mot. (...)