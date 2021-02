La semaine dernière, l’équipe nationale de futsal a disputé ses deux premières rencontres de qualification en vue du prochain Euro de futsal. Un partage contre la Finlande et une victoire face au Monténégro ont permis aux Belges de s’installer à la deuxième place de leur groupe, emmené par la redoutable Italie.

Ces deux rencontres, ce fut aussi l’occasion de voir à l’œuvre Moustafa Idrissi, le spectaculaire gardien de notre sélection. Une aventure avec la sélection que le Bruxellois vit à fond. "Je suis arrivé dans cette sélection il y a un an et je m’y sens très bien. Chaque sélection est un plaisir, encore plus en cette période covid où nous sommes les seuls à jouer en Belgique. Je suis bien entouré, notamment par l’entraîneur des gardiens, qui m’a très bien préparé. Il ne manque plus qu’un entraîneur psychologique dans le staff pour canaliser ma folie", rigole le sympathique gardien.