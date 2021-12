Bouraza LART Medina Bruxelles a frappé un grand coup cette semaine en nommant à la tête de son équipe Mustapha Harram, l’une des grandes figures du futsal belge. Celui qui a pas mal bourlingué dans sa brillante carrière, débarque au sein du club bruxellois en tant que joueur-entraîneur.

"L’âge avance, j’ai une vie de famille à gérer, je suis arrivé à un moment où il est important de redonner une orientation à ma carrière sportive. Comme je suis probablement en train de disputer ma dernière saison en tant que joueur, j’avais envie de commencer à coacher", débute-t-il.

Mais pas n’importe où, d’où son choix de rejoindre les rangs du club bruxellois, pensionnaire de D2 à l’Union belge. "Je n’avais pas envie de devoir effectuer de trop longs déplacements, d’où mon envie de trouver un club proche de chez moi. Je connais les dirigeants du LART depuis assez longtemps, nous avons toujours eu une bonne relation et pour me lancer dans ce nouveau défi, il était important de le faire avec des personnes que j’apprécie. Et puis cela va me permettre d’apporter ma petite pierre à l’édifice pour le futsal bruxellois."

Mustapha Harram apportera toute son expérience au LART. "Au travers de cette démarche, je veux aider le club à se structurer au niveau sportif. Je suis conscient que je devrai m’adapter au contexte dans lequel je veux évoluer, avec des joueurs bénévoles qui sont là pour le plaisir. Je devrai trouver le juste équilibre entre plaisir, travail et objectifs à atteindre. Je veux que les joueurs adhèrent à mes principes et aient envie de travailler pour obtenir des résultats."

Devenir coach est une idée qui a toujours été présente dans l’esprit de Mustapha Harram. "J’ai toujours repoussé l’heure de cette décision car j’avais envie de continuer à jouer. Mais à un moment donné, si on aime son sport et qu’on s’estime capable de transmettre, il faut se lancer. J’avais déjà eu l’occasion de le faire avec des jeunes et c’est quelque chose qui m’a plu. Au LART, je vais le faire avec une équipe qu’il faut encore structurer mais ce défi va me permettre d’apprendre. Travailler avec des jeunes dans un club en développement, c’est un excellent premier challenge dans ma nouvelle carrière."