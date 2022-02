Neuf points, 74 buts encaissés en 13 rencontres, Anneessens Bruxelles vit une saison délicate en N1. Et cela pourrait même être la dernière à la Ligue pour le club bruxellois. "Il faut dire la vérité, notre motivation est en dessous de zéro", lâche Mustapha Rezki. "Le Covid est passé par là, le CST nous a fait perdre notre coach et quelques joueurs, et c’est difficile de se motiver à aller jouer un match à 22h au fin fond de la Belgique, sans aucun supporter. On avait l’impression d’aller jouer un match de P5…"