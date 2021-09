Invité la semaine passée à donner la réplique au champion britannique Chris Eubank Jr (30-2), dans le fief de ce dernier à Brighton, a fait forte impression. À tel point que le jeune Bruxellois a pu prolonger son séjour jusqu’à ce vendredi, ce qu’il a accepté avec grand plaisir.

"Initialement, je faisais partie d’un groupe de quatre boxeurs invités à faire du sparring avec Chris Eubank Jr et je ne devais rester que trois jours. Au final, je suis le seul à être resté et j’aurai fait une cinquantaine de rounds d’ici la fin de la semaine. C’est une expérience unique ! Quand on m’a proposé de rester quelques jours de plus, j’ai foncé : ce n’est pas tous les jours qu’on peut mettre les gants avec un champion du monde", sourit le champion de Belgique des super-welters, qui ne compte pourtant que six combats professionnels (et autant de victoires avant la limite). "Je sais qu’Eubank était sceptique au début et qu’il avait dit à son coach que c’était une erreur d’avoir fait appel à moi vu mon peu d’expérience mais il a oublié que j’avais de solides références en amateurs. Et je l’ai rapidement convaincu. Du coup il s’est plus ouvert vis-à-vis de moi. Il y a du respect et la meilleure façon de se respecter, c’est... de se faire la guerre !"