Organisé dans un contexte difficile par Yassine Maatala, ce samedi soir à Bruxelles, le gala de boxe (à huis clos) "Back to business II" offre à Nabil Messaoudi l’occasion de remporter une troisième victoire chez les professionnels. Après des succès expéditifs contre les Bulgares Borisov et Dimitrov, en octobre et en novembre 2020, le prometteur Bruxellois de 22 ans veut entamer son année 2021 sur les mêmes bases et poursuivre son ascension.

"Je reviens d’un stage de deux semaines en Angleterre, à Derby, où j’ai pu mener une très bonne préparation pour le combat de samedi", indique Nabil, qui a bien sûr subi un test Covid à son retour.