Nasser Ouertani: "Le Sporting Bruxelles, un club qui représente beaucoup dans ma carrière" © sterpigny Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny

Imad Maaroufi ayant décidé de se consacrer uniquement à son rôle sur le terrain et de ne plus le combiner avec une casquette d’entraîneur, le Sporting Bruxelles s’était mis à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Et au moment de faire leur choix, les dirigeants ont misé sur un ancien de la maison puisqu’ils ont nommé Nasser Ouertani, qui avait notamment coaché le Sporting Bruxelles en 2015 et 2016, le faisant passer de la P2 à la P1.