Natation pour tous offre 100 abonnements annuels aux enfants précarisés de Molenbeek

Le club Natation pour tous, actif à Molenbeek, voudrait s'étendre dans trois autres communes bruxelloises.

Depuis de nombreux mois, le club Natation pour tous multiplie les initiatives pour permettre aux enfants extraordinaires de pratiquer un sport dans les meilleures conditions, au contact des enfants ordinaires.



Le club a récemment doublé sa capacité d'accueil, passant à 300 enfants. Et les choses ne s'arrêtent pas là pour le club de Molenbeek. "Grâce au parrainage de la bourgmestre Catherine Moureaux, nous allons pouvoir offrir 100 abonnements annuels à des enfants précarisés de la commune de Molenbeek, afin qu'ils puissent accéder à la piscine. Nous accepterons également les enfants en chaise roulante", explique Melody Vander Meersch.



Le club Natation pour tous a également décidé de réduire la cotisation annuelle des enfants issus de la commune de Molenbeek. "Nous offrons une réduction de 20%, ce qui nous permet de faire passer le tarif de la cotisation à 200 euros. Cela va permettre à tout le monde de nager, ce qui reste l'objectif de notre club Natation pour tous."



Le dynamisme de Natation pour tous fait plaisir à voir et devrait trouver écho dans d'autres communes bruxelloises. "Le projet grandit, prend de l'ampleur et nous réfléchissons à l'idée de nous lancer dans trois autres communes de la capitale."