Nicola Hatefi est le nouveau président du Léopold: "C'est un honneur" © Sterpigny Bruxelles Sébastien Sterpigny

La nouvelle a été actée par le club lors de son assemblée générale.



Comme il nous le confiait il y a de cela quelques jours, son nom avait été proposé pour devenir le nouveau président du FC Léopold et prendre la succession de Jacques Maricq, malheureusement décédé le 7 avril dernier après 55 années de présidence.



Finalement, ce mardi soir, c’est à l’unanimité que l’assemblée générale a suivi la recommandation du conseil d’administration de nommer Nicola Hatefi au poste de président du club. Une mission que le gardien tentera de mener à bien, conscient de l’importance de la tâche qui l’attend. "C’est un honneur et un lourd héritage de succéder à Jaques Maricq, mais c’est aussi une grande fierté de devenir le président du Léopold. Je remercie le comité et l’assemblée générale pour leur confiance", nous a-t-il confié.