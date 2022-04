Quel dimanche de folie pour le Léopold. Alors que les Ucclois s’imposaient au BX Brussels (1-4), ses deux concurrents dans la course au titre perdaient des plumes.

Nseth Berchem était contraint au partage face à Kosova alors que le Sporting Bruxelles était battu par Grez. Autant de résultats qui offrent déjà les lauriers au Léopold, avant même la dernière journée. "Nous avons vécu un scénario incroyable durant toute la semaine. Il y a d’abord eu ce retournement de situation avec les rencontres de mercredi et puis ce dimanche avec les points perdus par nos concurrents. Nous aurions préféré fêter ce titre à domicile, devant nos supporters, mais dans ce championnat plein de rebondissements, on ne peut pas faire fine bouche. Il fallait saisir l’opportunité dès qu’elle se présentait et éviter une dernière journée stressante. Nous savourons ce titre comme il se doit", exulte Nicola Hatefi, gardien et président du Léopold. (...)