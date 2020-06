Nicolas Rommens (Roulers), troisième transfert du RWDM © RWDM Bruxelles Sébastien Sterpigny

Benjamin Delacourt et Jordan Massengo ont quant à eux reçu un bon de sortie.



Transfert n°3 pour le RWDM qui vient d'acter l'arrivée de Nicolas Rommens, un milieu de terrain belge de 25 ans qui évoluait la saison dernière à Roulers, pensionnaire de D1B. Egalement passé par Westerlo, il a signé un contrat de deux ans avec une saison supplémentaire en option.



Rayon départs, on apprend que la direction molenbeekoise a indiqué que Benjamin Delacourt et Jordan Massengo pouvaient se mettre en quête d'un nouveau club.



Le RWDM qui reprendra le chemin des entraînements lors de la dernière semaine du mois de juin avec les traditionnels tests physiques.