Nicolas Vanderhaegen quitte Ganshoren pour Diest: "Une proposition qui ne se refuse pas à mon âge" Le joueur de 34 ans rejoint les rangs de Diest pour relever un nouveau challenge.

Après une saison couronnée par un titre de champion en D3 amateurs, Nicolas Vanderhaegen a décidé de quitter le club de Ganshoren pour accepter l’offre faite par Diest, pensionnaire de D3 à la VFV. "J’ai reçu une proposition de la part de Diest il y a de cela une semaine. Le genre de proposition qui ne se refuse pas, surtout à mon âge. A 34 ans, c’est le genre de contrat qui ne se représentera plus dans les années à venir. Si j’avais eu 20 ans, je serais resté en D2 ACFF avec Ganshoren. Mais à 34...", nous confie le désormais ex-Ganshorenois.



Un transfert auquel la direction de Ganshoren ne s’est pas opposée. "Je tiens sincèrement à remercier le club de Ganshoren qui ne m’a pas mis des bâtons dans les roues et a accepté de me laisser partir. C’est un club comme on n’en voit plus beaucoup à Bruxelles, avec des dirigeants qui ont des principes. Je les remercie, tout comme le staff, les bénévoles et les joueurs pour cette belle aventure vécue là-bas."



Nicolas Vanderhaegen, ancien joueur du RWDM, se tourne donc vers un nouveau défi. "C’est un beau challenge, je vais retrouver le football flamand que j’ai très souvent connu durant ma carrière. Je sais que le niveau sera très relevé mais je me sens encore très bien physiquement."