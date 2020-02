Le virus du football, il a contaminé toute la famille Dailly. Avec un papa footballeur et puis dirigeant de club, les enfants de Thierry Dailly ont vécu avec un ballon au bout du pied. Et aujourd’hui, Niklo, le cadet, est en train de faire son trou chez le rival anderlechtois. "C’est drôle d’avoir le papa président du RWDM et de voir mon fils évoluer à Anderlecht. Mais il n’y a aucune rivalité, on s’amuse de cette situation. Nous sommes surtout de vrais Bruxellois", lance Thierry Dailly.

Formé à Anderlecht depuis qu’il est tout petit, parti pendant deux ans à La Gantoise, Niklo Dailly a intégré le noyau de l’équipe réserve du Sporting cette saison.