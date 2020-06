L’ancien attaquant de l’AFC Tubize évoluera au RRC Boitsfort la saison prochaine.

La saison prochaine, c’est un visage bien connu que nous allons retrouver en P2, celui d’un ancien joueur professionnel puisque Norman Sylla, l’ancien attaquant de Dender et de l’AFC Tubize, a décidé de rejoindre les rangs du RRC Boitsfort. À 37 ans, alors qu’il avait mis un terme à sa carrière en 2015, l’attaquant est toujours motivé à l’idée d’empiler les buts, comme il l’a fait au cours des trois dernières saisons du côté de Kraainem.

Norman, vous aviez mis un terme à votre carrière en 2015 après une pige à Duffel. Qu’est-ce qui vous a motivé à revenir sur les terrains ?

"Après avoir quitté Tubize, je m’étais engagé pour une saison du côté de Duffel. C’est là que j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière, avec le sentiment du devoir accompli. J’ai jugé que ma carrière avait été assez longue, que j’avais accompli pas mal de choses, qu’il était temps de tourner la page et de profiter de ma famille. La vie sans football me convenait bien, j’ai commencé à travailler dans une salle de sport et c’est là que j’ai rencontré le président de Kraainem. Il m’a un jour vu sur un terrain, où j’étais juste là pour m’amuser, et il m’a demandé si je ne voulais pas venir m’entraîner une fois avec eux. J’ai accepté et j’ai tout de suite replongé, intégrant l’équipe qui évoluait alors en P3."